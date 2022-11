ANGELICOLA, Giovanni



Le jeudi 10 novembre 2022 est décédé, à l'âge de 64 ans, Giovanni Angelicola, époux de feu Diane Bastien Angelicola.Il laisse dans le deuil ses enfants Giuseppe et Sandra, ses frères et sa soeur, ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 15 novembre 2022 de 16h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h au salon du complexe.