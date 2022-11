Coupe Billie Jean King: le Canada éliminé

Les Canadiennes Leylah Fernandez et Bianca Andreescu ont toutes deux subi la défaite dans la confrontation de la Coupe Billie Jean King de tennis contre la Suisse, vendredi à Glasgow, de sorte que leur pays a subi l’élimination.

Grâce aux gains de Viktorija Golubic et de Belinda Bencic aux dépens d’Andreescu et de Fernandez respectivement, la formation helvète a atteint la demi-finale de la compétition. Devant absolument l’emporter pour prolonger les hostilités et forcer la tenue d’un match de double décisif, Fernandez, 40e au monde, s’est inclinée 6-0 et 7-5 devant la 12e raquette mondiale.

L’athlète de l’unifolié n’a rien fait qui vaille au cours du premier set, ne gagnant que 10 points sur une possibilité de 35. En revanche, elle a été beaucoup plus tenace en deuxième manche, mais des bris concédés à ses deux dernières possessions du service ont fait mal.

Quand elle avait les premières balles en main, la Québécoise a gagné 45 % des points joués, comparativement à 71 % pour sa rivale. Bencic a réussi six bris contre deux pour son opposante.

Bel effort d’Andreescu

Pour sa part, Andreescu n’a pu finir le travail dans son duel contre Golubic, s’inclinant 2-6, 6-3 et 6-4 dans le premier match du jour.

Pourtant, elle avait bien amorcé l’affrontement, mais certaines fautes directes commises sur de longs échanges ont mené à sa perte. Golubic, 77e raquette mondiale, a empoché 81 points, deux de moins que l’Ontarienne, 45e du circuit de la WTA. Chaque femme a réussi quatre bris, mais dans le cas de la perdante, trois de ses prises du service ennemi ont été réalisées en première manche.

«Je pense m’être bien battue, mais elle a joué du tennis formidable. Au premier set, j’étais la personne la plus agressive. Aux deuxième et troisième, j’ai fait les mêmes gestes, sauf qu’elle est revenue en force, a déclaré l’Ontarienne en conférence d’après-match, tout en donnant crédit à son adversaire. En étant en retard 5 à 1 [au dernier set], je sentais que je devais en faire davantage. Par contre, ça n’a pas nécessairement fonctionné. Aujourd’hui, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. J’ai lutté au meilleur de mes capacités et selon moi, j’aurais pu jouer nettement mieux à certains moments, en étant plus intelligente sur le plan stratégique. C’est évidemment décevant.»

«Je n’étais pas nécessairement surprise de son jeu, elle a été solide, que ce soit avec les coups droits ou les revers. Son service n’est pas le plus rapide, mais il demeure efficace, a-t-elle ajouté. Ses mouvements étaient incroyables et on dirait qu’au troisième set, son match a commencé. Elle ne suait même pas.»

Évoluant dans le groupe A, les deux nations ont précédemment vaincu l’Italie, le Canada balayant les honneurs de ses trois rencontres de jeudi. Un dernier duel en double est prévu pour conclure la ronde préliminaire.