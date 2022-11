Direction la grande finale!

Dans une rencontre qu’il a dominée de bout en bout, le Rouge et Or a disposé, vendredi au PEPS, des Capers du Cap-Breton par la marque de 2 à 0 pour obtenir son billet pour la grande finale du championnat canadien de soccer féminin.

Nous aurons droit à une finale toute québécoise, dimanche, alors que le Rouge et Or et les Carabins de l’Université croiseront le fer dans une reprise de la finale du RSEQ qui s’était soldée à l’avantage des Bleus. Laval a gagné les deux parties en saison régulière.

Malgré l’absence de la recrue par excellence au pays Léa-Jeanne Fortier blessée à un pied lors de la victoire en fusillade, jeudi soir, le Rouge et Or a dominé les championnes de l’Atlantique.

Pour le Rouge et Or, il s’agira d’une troisième présence en finale canadienne après les médailles d’or de 2014 à la maison et de 2016. Les Lavalloises ont aussi remporté le bronze en 2021, 2015 et 2002.

Classé au huitième et dernier rang à l’aube du championnat, le Rouge et Or aura fait mentir tout le monde en écartant les Thunderbirds de UBC, les favorites du tournoi, lors du match initial.

« Le classement ne nous a jamais préoccupés, a mentionné l’entraîneur-chef David Desloges. On était confiantes en nos chances. L’objectif était de se rendre en finale et nous sommes sur le chemin. Les filles étaient plus fatiguées après les 120 minutes du premier match, mais elles étaient concentrées sur le travail à accomplir et elles ont trouvé les ressources. »

Gestion de la fatigue

La victoire émotive en tirs de barrage face aux Thunderbirds avait laissé des traces.

« On avait les 120 minutes dans les jambes, a reconnu Mathilde Rousseau. On était fatigué, mais notre force mentale a fait la différence. Le match contre UBC a été très émotif et ce fut difficile de revenir. On s’est concentré et nous avons relevé le nouveau défi. »

« On avait hâte de marquer et ces deux buts font du bien, de poursuivre Rousseau. On s’était dit qu’on avait gardé les buts pour les nationaux. On a confiance en notre projet de jeu et on savait que ça allait payer à un moment donné. »

« Malgré nos difficultés dans les dernières parties à marquer, on n’a jamais paniqué, de renchérir Desloges. Parce qu’elles avaient éprouvé des difficultés à marquer, les filles ont encore plus d’énergie et veulent profiter du moment quand une opportunité se présente. »

Frappe spectaculaire

L’absence de la recrue par excellence au pays Léa-Jeanne Fortier ne s’est pas fait sentir.

« Léa aurait pu jouer, mais on a fait preuve de prudence, a indiqué Desloges. On savait que son temps de jeu serait limité et on prévoyait l’utiliser en fin de match, mais par chance ce ne fut pas nécessaire. Elle sera prête pour la finale. »

Après un ballon qui s’est arrêté sur la barre transversale sur une frappe de Mathilde Rousseau et un arrêt spectaculaire face à Catherine Fortier, Daphnée Blouin a brisé la glace à la 26e minute après une montée à l’emporte-pièce.

En deuxième demie, qui a été disputée sous la pluie du début à la fin, le Rouge et Or n’a jamais été inquiété et Rousseau a fermé les livres à la 67e minute en profitant d’une passe parfaite de Mégane Darchen pour tirer dans une cage déserte. Le jeu blanc a été porté à la fiche de Myriam Labrecque.

En tirs de barrage

Profitant d’un cadeau de la gardienne des Gee Gees d’Ottawa pour créer l’égalité 2 à 2, les Carabins de l’Université de Montréal l’ont emporté par la marque de 3 à 0 dans la séance de tirs de barrage pour obtenir leur billet pour la finale à leur tour.

La gardienne Catherine Langelier a brillé pour les Bleus en bloquant les trois tirs de pénalité des Gee Gees. Il s’agira d’une première présence en finale pour les Carabins depuis 2017, année où elles avaient remporté leur seul titre national, et d’une cinquième participation à la rencontre ultime.