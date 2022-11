[EN IMAGES] Dernière journée de tournage sur le plateau d'«Indéfendable»

C’était la dernière journée de tournage de la quotidienne Indéfendable, vendredi, alors que les quatre comédiens principaux – Sébastien Delorme, Nour Belkhiria, Anne-Élisabeth Bossé et Michel Laperrière – mettaient en boite des scènes de différents épisodes afin de compléter la première saison.

Ces scènes n’avaient pas encore été captées par manque de temps ou en raison de conflits d’horaire, a raconté à l’Agence QMI Sébastien Delorme, qui incarne Me Léo Macdonald dans la fiction judiciaire de TVA. «Ça nous oblige à nous changer plusieurs fois», a-t-il dit.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Sébastien, qui compte profiter des prochains mois de repos pour faire beaucoup de sport, est «fier d’avoir passé à travers ce long marathon».

«La charge de travail était plus importante pour moi que sur District 31, a-t-il souligné. C’est majoritairement une prise que je fais [pour une scène]. [...] C’est pour ça que je suis fier quand je regarde la série, même si j’aurais peut-être voulu refaire certaines scènes une autre fois», a-t-il dit avec le sourire.

Et comme s’il n’avait pas déjà assez de textes à apprendre, Sébastien tournait aussi le week-end, au cours des dernières semaines, sur le plateau de la deuxième saison de la série Les bracelets rouges de TVA. Antoine L’Écuyer y incarne son fils Justin, en remplacement de Noah Parker.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

En entrevue dans le décor du tribunal d’Indéfendable, Sébastien Delorme s'est dit satisfait d’avoir «été crédible à la cour» et d’avoir pu créer son «propre style d’avocat». Au sujet de son personnage qui fait face en ce moment à la justice, il dit que «le héros doit traverser plusieurs embûches» pour que ce soit intéressant.

Michel Laperrière, qui incarne Me André Lapointe, a pour sa part arrêté l’alcool pendant le tournage d’Indéfendable, histoire d’être concentré sur la tâche à accomplir. «Ça finit ce soir et j’ai une bonne bouteille au froid», a-t-il blagué.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

«Je n’ai pas vu le temps passer. J’ai été élevé sur une ferme et on travaillait sept jours sur sept, alors je suis habitué. Je ne vois pas pourquoi je me plaindrais de faire quelque chose que j’aime, intensément.»

«On s’accapare le personnage, mais on dirait que le personnage fait aussi un chemin vers nous, a-t-il ajouté. André Lapointe est très idéaliste, mais il est parfois désenchanté face à certaines choses. C’est un personnage passionné, ça c’est très intéressant d’aller là-dedans. J’aime cette fougue.»

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

158 jours de tournage

L’équipe aura fait de «petits miracles» tout au long de ce marathon qu’impose le tournage de 120 épisodes en 158 jours.

La productrice déléguée Nancy Gauthier, de Pixcom, a eu à monter une structure de quotidienne de A à Z, un défi ponctué par la pénurie de main-d’œuvre et de matériaux, sans oublier la COVID-19.

«Ce qui nous a aidés, c’est qu’on avait de l’avance sur les textes, qui ont été très bien travaillés. Donc, on a pu prévoir ce qui s’en venait, monter les horaires, préparer les décors dont on avait besoin, faire le "casting"», a dit Mme Gauthier, spécifiant qu’au cours des prochains mois «on va continuer de développer les personnages principaux, aller plus en profondeur dans leur vie personnelle et découvrir toutes les facettes de leur personnalité».

Soulignons que deux jeunes filles, Catherine Jacob et Tricia Germain, étaient sur le plateau, vendredi, elles qui ont remporté le concours «Deviens jury d’Indéfendable». Elles ont pu vivre une expérience de figuration pendant deux jours pour le tournage du dernier procès de la première saison.

La quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, à TVA.