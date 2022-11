Galette la Citronne picotée...sans sucre raffiné ajouté!

Pour ma chronique sucrée à la purée de dattes de novembre, j’avais le goût de mettre du soleil dans votre assiette. Qu’on la cuisine avec du citron, de la lime, du pamplemousse ou de la clémentine, cette recette est une collation qui se mange aussi très bien au déjeuner. Sans sucre raffiné ajouté (ai-je besoin de le dire ?) et sans matières grasses, elle est facile à faire et son goût, rehaussé de l’agrume de votre choix, a le pouvoir de nous mettre de bonne humeur. À votre cuillère en bois et bon régal !

INGRÉDIENTS

1/2 tasse de purée de dattes

1/2 tasse de compote de pommes non sucrée ou de yogourt nature

2 c. à soupe de jus de citron *

1 œuf

1 c. à soupe d’extrait de vanille (ou d’essence de citron)

1 c. à soupe de poudre à pâte

Le zeste de 2 citrons

Une pincée de sel

1 c. à soupe de graines de chia entières

1 1⁄4 tasse de farine à pâtisserie (ou blanche)

1/2 tasse de farine d’amandes (amandes moulues)

* Si vous décidez d’opter pour un autre agrume (lime, clémentine, pamplemousse, orange, etc.), adaptez la recette en fonction du fruit sélectionné.

ÉTAPES

Préchauffer le four à 350 °F. Dans un bol, bien mélanger la purée de dattes, la compote de pommes, le jus de citron et l’œuf. Ajouter l’extrait de vanille, la poudre à pâte, le zeste de citron et la pincée de sel, et bien mélanger. Incorporer les graines de chia, la farine à pâtisserie et les amandes moulues. Couvrir une plaque à cuisson d’un papier parchemin ou d’un tapis de silicone, sinon tout va coller. (Oui, il n’y a pas de matières grasses dans cette recette.) Déposer la pâte à la cuillère ou à la portionneuse pour faire de belles Labriskis. Si désiré, décorer d’un petit morceau de citron ou de zeste. Ça va faire chic. Cuire au four 15 minutes. Profiter de l’odeur alléchante et laisser refroidir sur une grille avant de vous régaler.

Petit conseil : pour maximiser le goût tout naturel du citron (ou de votre agrume en vedette), je vous invite à opter pour une farine blanche ou d’avoine.

♦ Ces galettes sans sucre et sans gras ajoutés se congèlent.