«J’imagine que tu as le droit de donner deux coups de poing en plein visage» – Josh Anderson au sujet de la riposte d’Alex Pietrangelo

Il n’y a pas beaucoup d’amour entre Josh Anderson et Alex Pietrangelo. Après les taxes et la mort, il y a maintenant une troisième certitude. Anderson n’enverra pas une carte à Noël au défenseur des Golden Knights de Vegas.

«Non». Un petit mot. C’était la réponse du numéro 17 quand on lui a demandé s’il avait parlé à Pietrangelo depuis l’incident du 5 novembre.

Anderson a maintenant terminé sa suspension de deux matchs pour sa mise en échec par derrière contre Pietrangelo en troisième période dans un revers de 6 à 4 contre les Golden Knights.

Pour une première fois, le gros ailier du CH a commenté la décision de la Ligue nationale de hockey (LNH). S’il a accepté le verdict, on peut dire qu’il en avait encore gros sur le cœur.

«J’ai expliqué à la LNH que je pourchassais la rondelle, a-t-il dit. Quand je regarde la reprise, c’est vrai que j’avais l’occasion de ralentir. Mais ça se déroule rapidement. Il a jonglé avec la rondelle à deux reprises. Il est un défenseur droitier. Il pouvait dégager la rondelle ou l’envoyer derrière lui pour un jeu à l’autre défenseur. J’ai essayé de le frapper le plus possible sur son épaule, mais il a bougé et il s’est placé dans une position délicate.»

«J’étais heureux de constater qu’il était OK après la mise en échec. Il se retrouvait même sur la glace en supériorité numérique dès la présence suivante...»

Deux coups de poing

Anderson n’avait toujours pas digéré la réaction de Pietrangelo.

«Il s’est relevé immédiatement et il m’a frappé deux fois de façon sournoise (sucker punch). J’imagine que tu as le droit de donner deux coups de poing en plein visage.»

Avant sa suspension, Anderson avait obtenu cinq points (3 buts, 2 passes) en douze matchs.

Le bon choix

En conférence de presse, Martin St-Louis a réitéré toute son admiration envers son nouveau capitaine, Nick Suzuki.

«Il est très mature. Quand tu regardes la façon de jouer de Nick cette saison, tu réalises qu’il était prêt à devenir le capitaine de cette équipe. Il ouvrait la saison avec un nouveau contrat et un nouveau titre au sein de l’équipe. Mais ça ne le dérange pas. Il n’écoute pas les bruits de l’extérieur. Nous sommes très heureux de son jeu.»

Le poids d’un «C» sur son chandail ne l’a pas affecté malgré son jeune âge (23 ans). Après 14 matchs, Suzuki domine le CH avec une récolte impressionnante de 18 points (9 buts, 9 passes).