Jour du Souvenir: «encore un risque de guerre», rappelle Legault

De passage à Montréal dans le cadre des commémorations du jour du Souvenir, le premier ministre François Legault a rappelé que la paix n’était pas une certitude, comme le rappelle la guerre en Ukraine.

«Malheureusement, encore aujourd’hui, en 2022, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, il y a encore des risques de guerre. Il faut dire un immense merci à ceux qui font le choix d’aller défendre notre démocratie et la liberté», a soutenu M. Legault, lors d’une brève allocution aux médias.

Il a également déclaré avoir une pensée pour les parents qui ont souffert de la perte d’un enfant déployé au front. «On a une dette énorme envers tous ceux qui l’ont fait», a-t-il ajouté.

Thierry Laforce / Agence QMI

De nombreux dignitaires étaient présents à la Place du Canada pour déposer des couronnes de fleurs, 52 en tout, au pied du Monument aux morts, situé au centre de la Place du Canada.

En parallèle, le salut protocolaire de 21 coups de canon a résonné au centre-ville, avant que deux hélicoptères ne survolent les lieux.

«On se souvient des personnes qui sont décédées dans le cadre de leur fonction au combat, ou pour toutes autres opérations. Ceux qui sont revenus blessés. J’ai aussi une pensée personnellement pour les Ukrainiens en ce moment, qui combattent l’envahisseur», a pour sa part confié le sergent Jérémie Parent, dans l’infanterie du régiment The Black Watch.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Après deux années de pandémie, il s’agissait cette année d’un retour à la normale pour les commémorations, alors que le public était de nouveau convié à venir y assister.

Andrew Valentine était pour sa part sur place afin de rendre hommage à ses défunts parents. Il portait d’ailleurs avec lui une photo d’eux datant de leur jeunesse.

«Ils se sont rencontrés en Irlande pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon père était dans la Marine canadienne et ma mère sortait souvent avec ses sœurs à la discothèque. Ils se sont mariés là-bas et après la guerre, ma mère a pris le bateau pour revenir ici», a-t-il confié.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Pour sa part, Rosemary Boucher vient normalement chaque année pour se souvenir de son père et de ses quatre oncles qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale.

«On a été chanceux, ils sont tous rentrés. Mais ils ont tous souffert. Maintenant, on retourne les soldats après six mois ou un an. La plupart de ces hommes sont restés pendant cinq ans», s’est-elle remémorée.