La dure réalité du célibat forcé

J’ai profité de la pandémie pour mettre un terme à une union qui ne menait nulle part. J’étais avec quelqu’un qui ne me méritait pas et qui n’appréciait pas mon apport dans sa vie, en plus de ses enfants qui ne faisaient que me dénigrer par rapport à leur mère si parfaite.

Je me suis réapproprié mon espace et mon temps pendant quelques mois, pour me rendre compte que j’avais besoin de la présence de cet homme pour survivre. Je m’ennuie à mort. Pensez-vous que ce serait m’abaisser que de le solliciter de nouveau ?

Une qui s’est trompée

Quand on se trompe, on fait amende honorable et on recommence. Est-ce que ça s’appelle s’abaisser ou plutôt se faire pardonner ? À vous de choisir.