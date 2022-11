Les bons outils pour le micro-ondes

Lorsque le temps presse, la cuisson au four à micro-ondes devient un atout de taille, en réduisant quelques étapes de préparation et en éliminant les chaudrons sales.

À la vapeur

Ce contenant en silicone de la collection Kilo Solution par Starfrit permet de profiter des bienfaits de la cuisson à la vapeur, qui rehausse les saveurs tout en conservant les nutriments et les vitamines essentiels des aliments. Sans avoir besoin d’ajouter de l’eau ou une matière grasse, le poisson reste juteux et la viande bien tendre dans cette papillote pour deux à quatre portions. Résistant à des chaleurs allant jusqu’à 446 °F, elle va au four à micro-ondes, au four et au congélateur.

starfrit.com > 16,99 $

Bacon parfait

Avec sa conception en pente, sa grande capacité et ses rainures, ce plateau à bacon Nordic Ware offre la possibilité de cuire une grande quantité de tranches au four à micro-ondes en s’assurant que le gras s’écoule, pour une cuisson parfaite. Ce pratique accessoire en plastique à haute température peut aussi être utilisé pour décongeler des aliments au four à micro-ondes.

arescuisine.com > 29,99 $

Du riz sans la cuisinière

Le riz et les différentes céréales comme le quinoa, l’avoine ou le couscous se préparent en quelques minutes au four à micro-ondes dans ce contenant Lékué permettant de cuire, d’égoutter et de servir. Inutile de faire bouillir de l’eau, de gérer les débordements et de rester devant la cuisinière pendant la cuisson. En 12 minutes au micro-ondes, quatre portions de riz seront prêtes à être servies. Idées de recettes et tableau de cuisson compris.

laguildeculinaire.com > 41,95 $

Petit déjeuner

Cet ensemble cuiseur de petit déjeuner au four à micro-ondes évite de devoir sauter le plus important repas de la journée. Ce produit signé Tupperware comprend un cuiseur pour omelettes, gruau et pain doré, ainsi que deux moules pour concocter des œufs pochés et des cocos qui garniront un sandwich. Les trous d’aération sur le couvercle libèrent la vapeur supplémentaire, tandis que le design incurvé permet de facilement glisser les aliments cuits sur une assiette à l’aide d’une spatule.

fr.tupperware.ca > 44,00 $

Cuiseur à pâtes

Préparer quatre portions de pâtes sans faire bouillir de l’eau, c’est ce que propose le cuiseur à pâtes Lékué pour le four à micro-ondes. Il suffit d’y déposer les pâtes et l’eau, avant de placer le tout au micro-ondes quelques minutes. Une fois les pâtes cuites, il est possible d’égoutter l’eau à l’aide de la passoire intégrée, puis d’ajouter les ingrédients qui garniront les pâtes, avant de les présenter dans ce même récipient, de les servir et de les déguster. Cet accessoire comprend même un guide de portions de spaghettis.

laguildeculinaire.com > 46,95 $