Les Îles-de-la-Madeleine veulent faire payer 30$ par visiteur

Magnifiques et de plus en plus populaires auprès de touristes, les Îles-de-la-Madeleine veulent instituer une redevance de 30$ auprès de voyageurs afin de leur permettre de mieux financer entre autres la gestion des déchets.

«Le 30$ va nous permettre d’offrir une qualité au niveau des infrastructures municipales qui, depuis quelques années, sont surutilisées avec la venue de plus de 70 000 visiteurs annuellement» explique Gaétan Richard, maire par intérim des Îles-de-la-Madeleine.

Ce dernier soutient ne pas vouloir nuire au tourisme des Îles où en moyenne les visiteurs séjournent 10,3 jours.

«On doit exporter nos matières résiduelles à l’extérieur du territoire. C’est un coût exorbitant. On parle de 17% du budget municipal alors que c’est 7 à 9% pour les autres villes du Québec.»

M. Richard rappelle qu’une fois que les touristes mettent les pieds aux Îles tout est gratuit en matière de stationnement ainsi que d’accès aux plages et aux parcs.

Le maire par intérim assure que les 30$ de contribution des visiteurs seront réinvestis afin que ces derniers jouissent d'une «meilleure expérience et des infrastructures aux normes, car c’est de plus en plus difficile avec seulement 13 habitants de faire tout ça», plaide-t-il.

Le projet de redevance est légal selon Gaétan Richard qui allègue que tout a été vérifié par les avocats et que ça se fait ailleurs dans le monde.

Comment les Îles-de-la-Madeleine comptent-elles se prévaloir des 30$ auprès des touristes?

«Ça serait pris directement sur la réservation du billet d’avion ou du bateau pour accéder aux Îles», avance le maire par intérim.

La redevance pourrait être effective dès la belle saison de 2023 et s’appliquerait aux touristes de 13 ans et plus.