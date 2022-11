Les sites Web locaux ont la cote auprès des Québécois

Pendant la pandémie, les Québécois se sont davantage tournés vers les petites entreprises pour obtenir les produits et services dont ils avaient besoin. Maintenant que le pire de la pandémie est derrière nous, c’est l’inflation qui menace les consommateurs à l’aube de la période des fêtes.

L’hébergeur de sites Web GoDaddy a demandé à la maison de sondage Léger de réaliser une étude sur les comportements d’achat des Québécois et si les consommateurs d’ici accordent toujours la priorité aux petites entreprises locales.

Achat local

Les premiers résultats du sondage GoDaddy-Léger indiquent que plus de la moitié des répondants ont affirmé avoir récemment découvert de nouvelles petites entreprises par l’entremise des médias sociaux et des moteurs de recherche.

Pexels

« Le sondage de la maison Léger démontre qu’acheter local reste une priorité pour les Québécois, avec 85 % d’entre eux étant en accord avec le fait que les consommateurs d’ici devraient le plus possible acheter des produits “Fabriqué au Québec”. Cela dit, 89 % des consommateurs ont répondu que la commodité et la valeur sont des facteurs de décision clé lors de leurs achats, quelle que soit la taille de l’entreprise. Cela démontre l’intérêt pour les petites entreprises d’avoir un site Web leur permettant d’informer les clients potentiels sur les nouveaux produits, nouvelles offres et services, quelque chose que 86 % des Québécois recherchent dans un site Web » peut-on lire sur le communiqué.

Kindel Media - Pexels

Hausse des habitudes d’achat en ligne

La pandémie a poussé plus de la moitié (54 %) des Québécois vers l’achat en ligne. Et si 57 % d’entre eux préfèrent toujours se rendre en magasin, ils sont tout autant à faire des recherches préliminaires en ligne avant d’acheter.

Selon la récente étude de Léger, les consommateurs québécois s’accordent pour dire qu’une entreprise avec un site Web est plus digne de confiance (58 %) et se soucie plus des besoins de ses clients (69 %).

Avec une telle visibilité en ligne, les petites entreprises gagnent à s’afficher pour mieux concurrencer les grandes enseignes du marché. Des résultats qui coïncident tout naturellement avec les objectifs de l’hébergeur de sites Web GoDaddy.