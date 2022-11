L'inflation magique de Christine Lagarde

C’est une chose que de voir son pouvoir d’achat dégringoler en raison de l’inflation. C’en est une autre que d’entendre l’élite politique attribuer notre appauvrissement à la crise énergétique et aux tensions géopolitiques.

Que Trudeau débite ce genre d’absurdités ne surprendra personne. Mais quelle déception lorsque Christine Lagarde, la directrice de la Banque centrale européenne, tient des propos similaires et déclare que « l’inflation vient de nulle part » !

Désinformer

De deux choses l’une : soit cette grande initiée de la politique monétaire est payée bien au-delà de son niveau de compétence, soit elle ment effrontément. Car, non, l’inflation ne vient pas de nulle part. Elle n’apparaît pas par magie. Elle n’est pas un phénomène spontané.

Le prix Nobel d’économie Milton Friedman expliquait dès 1970 que « l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire en ce sens qu’elle est et qu’elle ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production ». Et ça, aucun dirigeant d’une banque centrale ne peut l’ignorer. Suggérer le contraire, c’est désinformer.

Or, qui injecte des liquidités dans l’économie ? Les banques centrales ! Elles appellent ça l’« assouplissement quantitatif ». D’ailleurs, si elles prétendent freiner l’inflation lorsqu’elles procèdent à un resserrement quantitatif, n’est-ce pas la preuve qu’elles l’alimentent avec chaque assouplissement ?

La BCE a doublé son bilan depuis 2019 alors que l’économie stagne. Elle l’a même quadruplé depuis 2015. Et Mme Lagourde... pardon, Lagarde a l’outrecuidance d’affirmer que l’inflation « vient de nulle part » quand ce sont ses propres politiques qui l’ont déclenchée ?

Lutte

Marx avait prophétisé une lutte des classes. Nous y sommes. Mais il ne s’agit pas d’une lutte entre les prolétaires et les détenteurs de capital. Il s’agit plutôt d’un affrontement entre une élite dirigeante arrogante et incompétente et le bon peuple à qui elle veut faire avaler des couleuvres pour cacher ses errements. Vivement que le peuple se réveille !