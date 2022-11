Rouge et Or: Kevin Mital sacré joueur par excellence dans le RSEQ

Glen Constantin s’en souvient comme si c’était hier. Un dimanche, durant la COVID, il a reçu un message texte dont il ignorait l’auteur. « Est-ce que le numéro 8 est disponible ? ».

Photo Didier Debusschère

L’entraîneur-chef du Rouge et Or raconte l’anecdote le sourire en coin. Il ne le savait pas encore, mais ce texto allait transformer son attaque et allait lui permettre d’ajouter un receveur dominant à son arsenal.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Ce n’est qu’après avoir reçu la question à propos du numéro 8 qu’il constate qu’il s’agit de Kevin Mital.

« C’est-tu une joke », a demandé Constantin. « Non, je quitte Syracuse, rentre-moi à l’école », se rappelle Constantin.

Un peu plus de deux ans après cet échange de message, l’explosif numéro 8 du Rouge et Or a reçu le titre de joueur par excellence du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

À la veille de la Coupe Dunsmore, le RSEQ remettait ses honneurs de fin d’année, vendredi après-midi, au PEPS de l’Université Laval. Le titre le plus convoité est donc revenu à celui qui a réécrit une partie du livre des records de son équipe.

Des records

La liste des exploits du receveur de deuxième année est longue. Elle comprend notamment 12 touchés inscrits par la voie des airs, battant ainsi le record chez le Rouge et Or et égalant la marque du RSEQ.

Ses quatre touchés contre les Redbirds de McGill en septembre sont aussi un nouveau sommet à l’Université Laval. Mais tous ses chiffres ne signifient pas grand-chose, assure Mital, qui n’est pas passé inaperçu durant le point de presse avec sa barbe rouge fraîchement teinte.

« Comme je vais répéter et répéter, moi à la fin de la journée je ne veux pas six trophées sur ma tablette, je veux une bague dans mon doigt », a-t-il indiqué faisant référence à la coupe Vanier.

Une pensée pour Desjardins

Il a tenu à mettre en lumière le travail de son quart-arrière Arnaud Desjardins, dont le nom était aussi « tout en haut de la liste » pour recevoir le trophée.

« Je suis un peu malaisé de le recevoir à moi tout seul. On partage toute l’offensive ensemble. »

Avec le titre de joueur par excellence, Kevin Mital devient automatiquement le joueur en nomination pour le trophée Hec Crighton, remis au joueur par excellence au Canada.

Seulement deux receveurs de passes ont vu leur nom être gravé sur le trophée depuis 1995, soit Don Blair et Andy Fantuz.

« Il a eu du succès incroyable avec nous au niveau collégial. Il a fait la pluie et le beau temps. Il a eu une bourse d’études à Syracuse. Ce n’est pas parce qu’il manquait de talent. Je ne suis aucunement surpris. C’est tout un joueur. Évidemment, il va falloir le contrôler », a rappelé pour sa part l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca, qui connaît bien Mital.

« Je suis content de voir le succès qu’il a. J’espère juste qu’il en aura pas trop demain », a-t-il rigolé.

Un 10e pour Constantin

Si Constantin a parlé d’un choix déchirant entre Mital et Desjardins, il a toutefois rappelé à quel point le premier est dominant au sein du circuit québécois.

« C’est un joueur de génération. J’espère que le monde va apprécier de le voir jouer parce que je ne pense pas qu’il va jouer encore ici bien longtemps », a-t-il avancé.

« Il a dominé partout où il est passé. Je savais qu’il allait dominer, mais c’est l’aisance avec laquelle il le fait. Des fois, c’est quasiment déconcertant tellement ça a l’air facile », a mentionné Constantin, qui raflait pour la 10e fois de sa carrière le titre d’entraîneur-chef par excellence.

De la Division 3 à joueur de ligne par excellence

Photo Didier Debusschère

Après avoir évolué en Division 3 au niveau collégial, les attentes étaient peu élevées envers Nathaniel Dumoulin-Duguay. Il a confondu les sceptiques et est désormais le joueur de ligne par excellence de l’année dans le RSEQ.

Alors qu’il a été partant seulement une fois à son année recrue en 2021, il a connu une énorme progression cette saison, alors qu’il occupe le poste névralgique de bloqueur à gauche.

La ligne offensive du Rouge et Or n’a concédé que neuf sacs du quart cette saison, un sommet dans le football universitaire québécois.

L’athlète de 23 ans a immédiatement voulu partager son prix avec ses coéquipiers.

« Merci beaucoup aux entraîneurs. Merci beaucoup à Carl Brennan, qui est capable de nous driller en masse pendant les pratiques. Merci aussi aux deux Nicolas – Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau –, qui ont joué un très grand rôle de mentor dans l’équipe. Ils ont été comme nos pères durant toute la saison. »

Le joueur de deuxième année a insisté sur l’importance du rôle joué par les deux Nicolas depuis son arrivée dans l’organisation lavalloise.

« C’est très, très facile de jouer à côté d’eux. Ils connaissent le livre de jeux par cœur. Je partage ce prix-là avec la ligne offensive, Carl et surtout les deux Nicolas. »

Des fleurs de Constantin

Son entraîneur-chef, Glen Constantin, saluait l’impressionnante progression de son joueur.

« C’est un joueur qu’on savait spécial. Kevin Nichols, qui est à Rimouski, nous avait fortement recommandé. Il joue avec une vitesse et une violence assez importantes », a-t-il louangé.

Constantin en a profité pour vanter la sélection de 12 vidéos soumises à U Sports, puisque Dumoulin-Duguay est désormais en lice pour le trophée J. P. Metras.

« Je ne ferai pas de politique. S’il ne gagne, le gars qui gagne ça, il est vraiment bon. Ses 12 clips sont exceptionnels. »