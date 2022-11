La 22e édition du concours Prix Femmes d’affaires du Québec, présentée par le Réseau des femmes d’affaires du Québec, a connu un immense succès alors que 16 entrepreneures se sont vu décerner les prestigieux prix Femmes d’affaires du Québec. Faire rayonner des femmes d’exception, se démarquant par leur esprit visionnaire, leur quête de l’excellence et leur ambition, figure au cœur du concours Prix Femmes d’affaires du Québec.

Photos Agence QMI, Thierry Laforce

Ruth Vachon, présidente-directrice générale du RFAQ, est en compagnie des deux coprésidents d’honneur, Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins, et Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, ainsi que de la ministre Pascale Déry.

La coprésidente d’honneur du gala, Lyne Robitaille, est accompagnée de Sarah Hussein, Nathalie Miller, Céline Huot et Julie Pottier.

Cette année, 46 finalistes ont été désignées dans les 16 catégories du concours. On voit ici Ruth Vachon, présidente-directrice générale du RFAQ, Ravy Por, la ministre Pascale Déry, Sandra Filopoulos et Diane Lafontaine.

La coprésidente d’honneur du gala, Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, est en compagnie de Monique Simard, récipiendaire du prix Réalisations du concours Prix Femmes d’affaires du Québec, Ravy Por, présidente du jury et du comité de sélection, et Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ)

Parmi les gens à la table d’honneur, il y avait Sabine Soumare, Suzanne Blanchet, Laurent Terrasse, Marie-Josée Bédard et Cynthia Giroux.

Parmi les invités, il y avait Anik Trudel, la ministre Pascale Déry, Sévrine Labelle et Johannes Kau.