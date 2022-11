Souvenirs de guerre et de famille

Le 11 novembre représente chaque année plusieurs souvenirs de guerre, mais aussi bien des souvenirs de famille pour un couple d’ex-militaires qui habite Wendake, près de Québec.

Sonia Lainé s’est enrôlée à l’âge de 48 ans. Lorsqu’elle a servi en Afghanistan en 2011, elle était déjà grand-mère alors que plusieurs de ses frères d’armes en mission n’étaient que de jeunes adultes à peine sortis de l’adolescence.

Son conjoint a également donné 39 ans de sa vie aux Forces canadiennes, tandis que deux de leurs fils ont aussi été militaires. Leurs photos de famille montrent un sens de l’engagement particulier.

Bien au-delà de l’uniforme, le jour du Souvenir restera toujours pour eux un symbole important jusqu’à leur mort. L’ancienne militaire a d’ailleurs décidé de faire le saut à un âge plus avancé pour mieux comprendre ce que vivait son époux depuis des décennies.

Photo courtoisie

« C’est un sacrifice que les militaires et les civils font. Si nous avons un pays tel qu’il est, c’est grâce à tous ces gens. Les gens se battent pour quelque chose dans lequel ils croient. Il ne faut jamais oublier. Le jour du Souvenir, c’est un tout », affirme Sonia Lainé, également fière membre de la Nation huronne-wendate.

Devoir de mémoire

« Chaque mission, on perdait du monde. Il y a des familles qui n’ont pas vu revoir leurs proches. C’est beaucoup d’émotions. Avec mes deux garçons et mon épouse, on était quatre dans la même unité. On n’a pas vu le temps passer ! », ajoute Jean-Louis Comeau.

L’ancienne militaire croit que la population canadienne devrait porter un peu plus d’attention à cette journée autrefois appelée jour de l’Armistice.

La fierté, la reconnaissance et les larmes risquent de se chevaucher toute la journée. De surcroît, le mot liberté a trop souvent été utilisé à mauvais escient pendant la pandémie.

À quelques reprises, la tentation était forte de répondre à des paroles en l’air sur les réseaux sociaux.

« Dans les écoles, on devrait l’enseigner au secondaire. Il faut que ça fasse partie du cours d’histoire. C’est un mélange de sentiments. Je me souviens de la cérémonie de la rampe en Afghanistan lors d’un décès. Je m’occupais des passeports et je savais que certains ne pourraient pas repartir en vacances. Je pense aux blessés aussi. Je sais que j’ai contribué à quelque chose de positif », ajoute Mme Lainé, qui a quitté l’armée à 56 ans, après huit belles années à défendre la nation.

Un message d’espoir

De cette guerre en Afghanistan, dans laquelle le Canada s’est forgé une solide réputation sur la scène internationale, Sonia Lainé garde plusieurs bons souvenirs malgré le retour en force des talibans en août 2011.

Photo courtoisie

« Moi, c’est le visage des enfants. J’étais mère de famille et mamie. Ma propre fille a accouché le 11 novembre. Tu voudrais les sauver et les amener avec toi. Les femmes aussi. C’est l’image qu’il me reste de ce pays. On a fait de notre mieux et des graines ont été semées. On a peut-être laissé un message d’espoir. J’espère qu’il reste aussi une petite flamme en eux. »

Le sens de l’engagement

Photo courtoisie

Sonia Lainé

Membre des Forces canadiennes pendant huit ans, de l’âge de 48 ans à 56 ans.

Elle a participé à une mission en Afghanistan.

Jean-Louis Comeau

Membre des Forces canadiennes pendant 39 ans

7 missions (Chypre, Croatie, Bosnie et 4 fois en Afghanistan)

Le couple a quatre enfants

L’un d’eux, Éric , travaille comme policier après 16 ans dans les Forces.

, travaille comme policier après 16 ans dans les Forces. Un autre fils, Nicolas, est toujours dans l’armée depuis une douzaine d’années.

►Le jour de l’Armistice fut instauré en 1919. En 1931, le gouvernement fédéral a décrété que le jour du Souvenir serait observé le 11 novembre. Le jour du Souvenir est davantage dédié à la mémoire des soldats décédés. Cette commémoration a ravivé l’intérêt du public envers le souvenir de la guerre et du sacrifice militaire.