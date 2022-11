«Tu te souviendras de moi»: déjà plus de 300 000$ de recettes

Le film «Tu te souviendras de moi», sorti en salle vendredi dernier, a déjà franchi la barre des 300 000 $ de gain au box-office.

En une semaine seulement, le film d’Éric Tessier, scénarisé en collaboration avec François Archambault, a amassé des recettes de 306 950$.

Mettant entre autres en vedette Julie Le Breton, France Castel et David Boutin, le long-métrage, actuellement projeté sur 73 écrans, raconte l’histoire d’Édouard (Rémy Girard), une personnalité publique et professeur d’histoire à la retraite, qui commence à perdre la mémoire et qui sera placé sous la garde de Bérénice (Karelle Tremblay), une jeune fille un peu rebelle et perdue.

Même s’il estime avoir encore beaucoup de choses à dire, sa rencontre avec la jeune femme amènera Édouard à revisiter un passage de son histoire personnelle qu’il avait choisi d’oublier.

Sorti la fin de semaine passée, le film a connu un démarrage remarquable. Il obtient la deuxième position du meilleur démarrage — comptabilisé au cours de son premier week-end — parmi les films québécois sortis en 2022, selon la CINEAC, qui compile les recettes de tous les films pour l’ensemble des écrans du Québec. «Confession» de Luc Picard trône au sommet de cette liste, tandis que «Norbourg» et «Au revoir le bonheur» suivent le bal.

«Tu te souviendras de moi» est présenté en sélection officielle à Cinémania, dans la section Compétition — Films du Québec. Le film a aussi remporté le Grand prix Hydro-Québec, décerné par le public, au 41e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, la semaine dernière.