Valoriser la différence avec des vedettes

Un jeune Sherbrookois vivant avec le trouble du spectre de l’autisme s’est donné comme mission de valoriser la différence en réalisant des entrevues atypiques et il a réussi à convaincre plusieurs personnalités connues à aider sa cause.

Déstabiliser ses invités et leur faire vivre des émotions avec des questions qui sortent de l’ordinaire, c’est l’objectif des Interviews atypiques de Mathieu Caron.

À 23 ans seulement, le jeune homme qui vit avec le spectre de l’autisme et le syndrome Gilles de la Tourette décroche des entretiens avec des grands noms du showbiz québécois, des politiciens et des athlètes.

Mario Jean, Guylaine Tremblay, Guy Jodoin, Véronic Dicaire, il a même fait sortir François Pérusse de son studio.

«Je me dis que chaque jour, c’est une occasion de rencontrer des personnalités connues, c’est vraiment le fun. Je fais ça pour une cause, pour montrer qu’on est tous différents, qu’on est tous un peu atypiques et qu’on est capable d’avoir une grande imagination.»

TVA Nouvelles a assisté vendredi au tournage de l’interview atypique du poète et romancier David Goudreault.

«Ce que Mathieu fait est original, de qualité, on sent qu’il se prépare et j’avais envie de ces choses un peu différentes. Je trouve qu’il y a quelque chose de beau dans la démarche et la personnalité de Mathieu», a-t-il indiqué.

Questionné à savoir qui il rêverait de pouvoir rencontrer dans le cadre de ses entrevues atypiques, la réponse de Mathieu fut instantanée: «Pierre Karl Péladeau! Je l’adore!». L’invitation est lancée... et Mathieu est patient!