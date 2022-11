FAUBERT THÉORET, Paulette



À Saint-Jean-sur-Richelieu, autrefois de Montréal, le 8 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Paulette Faubert, épouse de monsieur Bruneau Théoret.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Gisèle), Louise (Pierre), ses petits-fils Vincent, Alexandre et Gabriel, son frère Serge Faubert, sa belle-soeur Stella Théoret ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Une célébration aura lieu en toute intimité à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.La famille désire remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Champagnat pour son dévouement ainsi que pour la qualité des soins et services prodigués.95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.com