MORIN, Jean-Roch



À Saint-Lambert, le 1er novembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Jean-Roch Morin, époux de feu Madeleine Brousseau.Il laisse dans le deuil ses enfants, Johanne (Olufemi James Abatan), Chantal (Michel Morin), Daniel (Sonia Ducharme), Josée (Sylvain Delage), Denis (Nathalie Morin), Annie (Pierre Haineault) et Karyn (Emma Ramos Paque), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 novembre 2022 de 13h à 17h au complexe funéraire:Un hommage aura lieu ce même jour à 17h en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Lambert Argyle, spécialement Julia, Irlande et Patricia pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Charles-Bruneau serait apprécié en la mémoire de Jean-Roch Morin.