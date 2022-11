BEAULIEU, Jacques



À Havelock, le 5 novembre 2022 à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Beaulieu, conjoint de Jeanne Faille.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Etienne (Sophie), Christian (Véronique) et Mikaël (Katherine), ses petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces de mêmes qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 19 novembre 2022 à 14h en l'église de Saint-Chrysostome. Jeanne et Mikaël seront présents pour recevoir les condoléances à compter de 13h en l'église.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.SALON FUNÉRAIRE GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME, 450-826-3131