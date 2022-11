TARABORELLI (née MILLETTE) Colette

TARABORELLI (née MILLETTE)

À Montréal, le samedi 29 octobre 2022 est décédée subitement, à l'âge de 90 ans, madame Colette Millette, épouse de feu Pierre Taraborelli.Elle laisse dans le deuil son fils Richard (Suzy) et sa fille Linda (Renaud), ses petits-enfants Valérie (Mathieu), Maxime (Marguerite) et Alexandra (Mathieu), son arrière-petit-fils Raphael, son beau-frère Bernard ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 20 novembre 2022 à compter de 12h, suivi des funérailles à 17h.On se souviendra d'elle comme ayant été présente pour servir sa clientèle à la Quincaillerie A. Lalonde Ltée durant 50 ans.