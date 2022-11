DELISLE, Yvan



À Rosemère, le 28 octobre à 19h, est décédé à l'âge de 76 ans, Yvan Delisle.Il laisse dans le deuil ses enfants Eric et Mylène, ses petits-enfants Joey, Kim et David, son arrière-petit-fils Lucas, la mère de ses enfants Claudette, son amie de coeur Denise, son frère et ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 20 novembre dès 13h; une cérémonie commémorative y sera célébrée à 16h30.