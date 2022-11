LAPERRIÈRE, Marie-Claire



C'est avec un profond chagrin que nous vous annonçons le décès de Mme Marie-Claire Laperrière, survenu le 21 octobre 2022 épouse de M. Gilles Trottier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille unique Chantal, ses petits-enfants, Stéphanie (Donald), Éric et Mathieu (Alicia), ses frères et soeurs, Noëlla, Huguette, Claudette, Yolande, Yvette, Pierrette, Réjeanne, Réjean et Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, il n'y aura ni exposition ni cérémonie.