BLAIN (PAPINEAU), Sylvie



Le 27 octobre, à la Maison Adhémar- Dion de Terrebonne, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Sylvie Papineau, épouse de monsieur Michel Blain de Charlemagne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yannick et Roxanne (Martin), ses petits-enfants: Massy, Jeffrey et Harley, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 novembre à 10h pour les condoléances et suivra les funérailles à 11h à l'église St-Simon-et-Jude, située au 85 Sacré-Coeur à Charlemagne.Au lieu d'envoyer des fleurs, un don à la Maison Adhémar-Dion ou au département d'oncologie du CH Le Gardeur serait apprécié.