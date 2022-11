HECTOR, Francine (née Séguin)



Le 3 novembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Francine Séguin, de Saint-Zénon. Elle était l'épouse de Robert Hector.Précédé par son fils Robert, outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (George) et François (Mélanie); ses petits-enfants: Vanessa, Shawn, Christopher, Allysson et Andrew; ses soeurs: Martine (Jean-Yves) et Sylvie (Robert); sa belle-mère Iris Ferguson Hector; ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 novembre de 14h à 16h auwww.centrefunerairejoliette.com