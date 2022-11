BÉRARD, Daniel



À Laval, le mardi 8 novembre 2022, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Daniel Bérard, conjoint de Mme Lyne Morin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Yvonne, ses soeurs feu Agnès et Chantal (Richard), ses belles-soeurs Johanne (feu Patrick) et Pierrette (Serge), son beau-frère Alain (Nicole) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 20 novembre 2022, de 11h30 à 14h30.Des dons en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.