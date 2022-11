MICHAUD, Daniel



À Sainte-Thérèse, le 29 octobre 2022, à l'âge de 63 ans est décédé M. Daniel Michaud, époux de Mme Lise Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Nicolas-Joachim (Marilyne) et Danick (Tracy), ainsi que ses 6 petits-enfants, Maëlie, Malik, Félix, Noah, Jacob et Talia-Rose, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 novembre de 13h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934