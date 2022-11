COUËT, Béatrice

(née Désormeaux)



Le 5 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Béatrice Désormeaux, épouse de monsieur Jean Couët, de Repentigny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Guy), Danielle (Alain), Jean-François (Sylvie) et Normand (Édith), ses petits-enfants: Marie-Josée, Alexandre (Sarah), Marc-Antoine, Jean-Christophe, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 novembre 2022 de 8h à 11h auUne cérémonie suivra à 11h en la chapelle.Au lieu de fleurs, les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer.