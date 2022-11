DION, Ghislaine



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 9 novembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Ghislaine Dion, mère de feu Marlaine.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (André), Lise, Pauline et Johanne (Pierre), ses petits-enfants Patrick, Geneviève, Mélanie, Valérie, Marc-André et Maxime, ses 7 arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe :le samedi 19 novembre dès 14h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 17h30.