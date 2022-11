GAGNON, Jérôme



À Repentigny, le 28 octobre 2022, est décédé M. Jérôme Gagnon, à l'âge de 84 ans, époux de Mme Lucie Courtemanche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Jean-Luc Bégin), Claude, Louise (Lionel Lecours) et feu François-Marc, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ses collègues (Yanick Favreau CPA) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 novembre 2022 dès 10h à la paroisse de La Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, 445 rue Notre-Dame, Repentigny, Qc, J6A 2T3. Les funérailles seront célébrées à 11h et l'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à l'Association pulmonaire du Québec.