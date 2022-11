SCHMIDT, Pierre



À Montréal, le 3 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Pierre Schmidt. Il rejoint son épouse feu Jeannine Marquis.Il laisse dans le deuil ses garçons Serge et Sylvain, ses petits-enfants Jonathan, Blade, Nathaniel, Jade et Thrystina, son frère Paul (Jeannine) sa soeur Pierrette, ses belles-soeurs Lucille (Roland) et Lise (Guy), ses neveux et nièces ainsi que ses amis du Lac des Pins et Du Marquette.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca |le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 14h, suivi des funérailles dans la chapelle de la résidence à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Centre Universitaire de la Santé McGill seraient appréciés par la famille.https://muhcf.akaraisin.com/ui/donsenmemoire