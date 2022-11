CAPPUCCILLI née MARCHAND

Lucienne



Le 4 novembre 2022 est décédée Lucienne Marchand Cappuccilli, à l'âge de, épouse de feu Giovanni Cappuccilli.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique, Francine (Graveline), Diane, Irène et Jean-Pierre, ses petits-enfants feu Alain, Mélanie, François et Ivica, ses arrière-petits-enfants Camille, Clara et Ludovic ainsi que parents et amis.Les condoléances auront lieu jeudi le 17 novembre de 10h à 12h et de 13h à 17h, suivies d'un service en chapelle de 17h à 18h et d'un goûter de 18h à 20h à :505 BOUL CURÉ-POIRIER OLONGUEUIL, J4J 2H5Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.