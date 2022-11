8 festivals gourmands à découvrir autour du monde

Parmi les activités les plus réjouissantes à faire en voyage, découvrir les saveurs locales est sans aucun doute dans le haut de la liste.

Voici quelques festivals du monde qui devraient plaire aux voyageurs gourmands.

1.Le Tokyo Ramen Festa, Japon

Auparavant connu sous le nom de Tokyo Ramen Show, ce festival ne pourrait pas mieux porter son nom, il y a des ramens, des ramens et encore des ramens!

Laissez-vous tenter par les nombreux choix disponibles et soigneusement concoctés par les talentueux chefs présents sur place. Il est fort à parier que saveurs et sourires seront au rendez-vous. La prochaine édition prend place en novembre 2023

2.Saint Barth Gourmet Festival, Saint-Barthélemy, Caraïbes

Depuis sa première édition en 2013, le Saint Barth Gourmet Festival a taillé sa place dans le paysage culinaire mondial et s’est assuré une place parmi les plus beaux festivals gastronomiques internationaux. Chaque année, chacun des chefs participants propose un menu en plusieurs services permettant aux festivaliers de découvrir leur cuisine et leurs créations signatures. Au menu pour l’édition de novembre 2022 : langoustes, carpaccio de thon, risotto, filet d’agneau en croûte, huîtres, caviar et plus encore!

3. Napoli Pizza Village, Naples, Italie

Les amateurs de pizza seront servis avec le Festival Napoli Pizza Village. Durant neuf jours consécutifs, la ville de Naples ne se transforme en rien de moins qu’une immense pizzéria gourmande. Le rêve! Chaque année, ce ne sont pas moins de 500 000 personnes qui ont le bonheur de savourer plus de 100 000 pizzas concoctées par 50 des plus célèbres pizzérias du pays. Un bon verre de vin, une délicieuse pizza et les merveilleux paysages de l’Italie, c’est ce qu’on pourrait qualifier de dolce vita, non? La prochaine édition aura lieu en juin 2023.

4. Food truck festival, Bruxelles, Belgique

Courtoisie / Brussels Food Festival / Facebook

Chaque année, au mois de mai, Bruxelles convie les festivaliers au plus grand festival de «food truck» du monde. Ce ne sont pas moins de 101 camionnettes qui se mettent à l’œuvre pour proposer différents types de cuisine : saveurs italiennes, créoles, orientales et plus encore. Profitez de l’expérience au maximum en marchant dans le parc Tours & Taxis pendant que vous dégustez vos plats. Plusieurs dates sont au calendrier pour l’édition 2023 : les 12-13 et 14 mai ainsi que les 8-9-10 septembre.

5. Oktoberfest, Munich, en Allemagne

Tout le monde connaît l’Oktoberfest, la plus célèbre fête de la bière. Créée en 1810 à Munich, en Allemagne, elle rencontre un succès monstre année après année, en plus d’être reproduite dans plusieurs pays. Cependant, rien ne peut égaler l’évènement dans son lieu d’origine. En plus de servir de délicieuses bières, le festival propose plusieurs plats traditionnels ainsi qu’une foule d’attractions. L’édition 2023 prendra place dès le mois de septembre.

6. International Alba White Truffle Fair, Italie

Avez-vous déjà entendu parler du International Alba White Truffle Fair? Il s’agit d’un évènement haut de gamme mettant en vedette le prestigieux champignon qu’est la truffe. Jusqu’à ce jour, pas moins de 92e éditions ont vu le jour! Prenant place dans la petite ville d’Alba, dans le Piémont, la foire permet de déguster d’incroyables plats à base de truffes tout en profitant de la magnifique vue. Vous avez un voyage prévu en Italie dans les prochaines semaines? C’est votre chance: l'édition 2022 se termine le 4 décembre.

7. Le Food Festival de Dubaï, Émirats arabes unis

Le Food festival de Dubaï vous offre un accès complet à la scène culinaire de la ville en vous offrant un éventail de plats provenant d’établissements reconnus, mais aussi de la cuisine de rue. Et ce, pendant deux semaines. Ce sont tous les restaurants de Dubaï qui s’allient afin de vous faire découvrir toute la gastronomie locale et la richesse de la cuisine en vous offrant une foule d’expériences culinaires uniques dans une ville complètement renversante. L’édition 2023 du festival prend place à la fin du mois d’avril.

8. Le Cayman Cookout, Îles Caïmans

Bonne nouvelle, le Cayman Cookout fera son grand retour après deux ans d’absence. Réunissant de grands chefs ainsi que des experts des vins et spiritueux, c’est une expérience gastronomique assez épatante qui attend les festivaliers. L’organisation a également annoncé que de nouveaux évènements, jamais vus jusqu’à présent dans les éditions précédentes, avaient été ajouté à la programmation. Tout ça, dans le décor paradisiaque des Îles Caïman. Il y a de quoi faire rêver! Le Cayman Cookout prend place du 12 au 15 janvier 2023.