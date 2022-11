BLANCHET, Jean



À Montréal, le 2 novembre, est décédé Jean Blanchet, à l'âge de 90 ans.Son départ laisse dans le deuil son épouse bien-aimée des 18 dernières années, Claudette Veillette.Il laisse aussi, de son premier mariage avec feu Yolande Joly, ses enfants, Chantal (Alain Primeau), Jean-François (Caroline Germain) et Marie-Josée (Jean Martel), ses petits-enfants, Vanessa, Alexandre, feu Thierry-Karl, Mia-Florence, Jean-Christophe, Francis-Olivier, Nicolas et leurs conjoint(e)s, ses quatre arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la chapelle du Mausolée St-Martin, édifice arrière du complexe funérairele samedi 26 novembre 2022 à compter de 13h. Une cérémonie suivra au même endroit à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Charles-Bruneau.