BÉLISLE, Yves



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Yves Bélisle le 31 octobre 2022, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de Danielle Poirier et le fils de feu Joseph-Aristide Bélisle et de Eugénie Angrignon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Éric); ses petits-enfants par alliance Frédérick, Samuel, Gabrielle; son arrière-petite-fille par alliance Ozzie-Lou. Il laisse également son frère Pierre (Louise), sa soeur Annette ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses soeurs et son frère.Afin de respecter ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Vos messages de condoléances peuvent être transmis via le :COOPÉRATIVE FUNÉRAIREDE L'OUTAOUAIS