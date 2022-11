LALONGÉ, Jean



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean "Johnny" Lalongé.Paisiblement pendant son sommeil, il a pris son envol le 21 octobre 2022 à l'âge de 78 ans.Époux aimant, père attentionné, Jean était un passionné de musique et appréciait tous les plaisirs que la vie pouvait lui offrir.Il laisse dans le deuil son épouse Carole Joannette, ses deux enfants Annie (Alexandre) et Jean-junior, ses petits-enfants, Carolanne, Marianne, Elysabeth et Alexandre, ses frères et sa soeur, Jacques (Liliane), Pierre et Lorraine (Paul), ses beaux-frères, ses bons amis Flo et Gisèle ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 novembre 2022, de 13h à 17h à laUne cérémonie sera célébrée à 17h, en la chapelle de la Résidence funéraire Saint-Hubert.