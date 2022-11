TURCOTTE, Roger



À Montréal, le 24 octobre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Roger Turcotte, époux de Colette Gagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Richard et Alain (Isabelle Poulin), ses petits-enfants Léa, Florence et Émile, sa soeur Lucille, ses frères Michel, Claude et Jacques, de même que plusieurs autres parents, amis et connaissances.La famille vous convie à venir partager des souvenirs de Roger, à célébrer son amour de la vie et à lui dire un dernier au revoir le samedi 26 novembre, de 15 h à 19 h, au salon :Un goûter et des boissons seront servis.