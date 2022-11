Enflammé, philanthrope et amoureux: le chanteur de U2 se livre en toute transparence

Chanteur mythique du groupe irlandais U2, homme d’affaires, grand amoureux émotif, parfois colérique et activiste doté de belles valeurs humanistes, Bono se livre en toute transparence sur sa vie riche en événements dans une autobiographie de 700 pages.

Le groupe pop rock U2, qui fait courir les foules depuis sa formation en 1976, avec des ventes records de 170 millions d’albums en plus d’avoir gagné 22 Grammys, frappe l’imaginaire. En un peu plus de 40 ans, il a produit 15 albums et 56 singles.

Le leader du groupe, chanteur et parolier, Paul David Hewson, aujourd’hui âgé de 62 ans, qui a choisi Bono comme nom de scène, raconte son parcours depuis son adolescence, où il rêve de faire de la musique jusqu’à ce qu’il accède au sommet de la gloire.

Mais avant le succès, Bono a eu des moments difficiles à partir du moment où sa mère est décédée, victime d’un accident cérébral, alors qu’elle mettait en terre son père. Sa mort surviendra trois jours plus tard, tandis que Bono, 14 ans, lui tient la main. À partir de là, une certaine révolte prendra naissance dans le cœur de l’adolescent en voie de devenir auteur-compositeur-interprète.

Problème de santé

D’ailleurs, il amorce son livre en racontant ses propres problèmes cardiaques et sa sensation d’étouffer survenue en 2016, à Noël. Son opération au cœur, il la décrit comme s’il était témoin de sa propre chirurgie, suspendu au plafond du bloc opératoire, où règne, à ses yeux, un froid glacial, tandis que l’on manipule ses artères sans savoir s’il survivra ou pas.

Il se promettra ensuite d’être plus attentionné envers son propre corps, bien conscient qu’il a fait quelques abus.

Humble et sincère

D’emblée, on constate dans ce livre qui regorge de détails qu’il reconnaît avoir du mal à maîtriser ses colères et peut facilement péter les plombs.

«J’ai un tempérament colérique. Je ne sais pas me maîtriser dans certaines circonstances», écrit-il.

Bono pose dans son récit un regard qu’il veut objectif sur lui-même.

Il parle souvent de la foi qui, d’une certaine façon, l’a obligé à essayer de rendre ce monde meilleur.

Le livre permet également d’être témoin de tout l’amour qu’il éprouve pour sa femme Alison Stewart, qu’il a épousée il y a 40 ans et avec qui il a eu quatre enfants.

«Nous sommes toujours amoureux», écrit-il.

Si on lui accorde facilement un grand talent de chanteur, et une belle créativité artistique, on doit également lui reconnaître une bonne vingtaine d’années de labeur en tant qu’activiste.

Bono a utilisé sa notoriété pour faire le bien. Il est l’un de ceux à s’être levé pour la lutte contre l’extrême pauvreté par l’annulation de la dette des pays les plus démunis.

Jusqu’en Ukraine

Ses autres grands combats ont été la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria ainsi que la paix dans le monde, notamment en Irlande du Nord à la fin des années 1990.

De plus, le philanthrope considéré comme l’un des plus réputés et engagés au monde n’a pas hésité en mai dernier à se rendre à Kyïv, en Ukraine, pour faire une prestation symbolique dans le métro avec le guitariste du groupe pour la liberté dans le contexte de la guerre avec la Russie.

Chose certaine, Bono est aussi philosophe à ses heures en faisant le constat du gâchis du potentiel humain.

Bono est désormais le chanteur le plus riche de la planète, détrônant l’ancien Beatles Paul McCartney grâce à divers investissements.

Son livre permet de donner un sens aux 40 chansons qu’il a écrites et offertes au public ainsi qu’à sa femme Ali, avec qui il vit à Dublin, en Irlande, dans un manoir qui surplombe la mer d’Irlande et à qui il dédie ce livre.

♦ U2 sortira un nouvel album en 2023 qui fera l’objet d’une grande tournée mondiale.

