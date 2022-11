MEUNIER, Ginette



À Montréal, le vendredi 4 novembre 2022 est décédée, à l'âge de 70 ans, Ginette Meunier, fille de feu Admira Bouchard et de feu Léopold Meunier, épouse de Jacky Debusschere, mère de Olivier (Roxanne) et de Julie (David), Mamie de Brandon, Léa, Thomas, Lily et Gabrielle.Outre sa famille, elle laisse dans le deuil ses frères Paul-Émile et Normand, sa soeur Monique, sa soeur feu Lyne, sa filleule Stéphanie, ses deux nièces Isabelle et Nathalie, la famille Lambert ainsi que tous ses merveilleux(ses) amis(es).Vous êtes conviés au complexe funérairele samedi 19 novembre 2022 à compter de 14h, suivi des funérailles à 17h15.Des dons peuvent être faits au Centre d'Hématologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.