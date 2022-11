C’est-tu moi ou...

Dans la salle, il y avait 300 convives. L’animatrice a demandé de lever la main ceux et celles qui connaissaient quelqu’un touché par le cancer. C’était il y a une quinzaine d’années et environ le tiers des gens avaient répondu.

Nous étions tous étonnés. Quelle serait la proportion aujourd’hui ? Dans les statistiques, on avance qu’environ 160 nouveaux cas de cancer sont rapportés chaque jour. Je capote et je conteste. Je suis convaincu que c’est beaucoup plus que ça. Est-ce mon âge ou mon entourage ? Sentez-vous que le cancer vous envahit comme jamais vous ne l’avez été ? Moi, oui, et ça me fait capoter.

Oui, il y a eu Guy Lafleur, Mike Bossy, Pierre Rinfret. Mon ami Marion, à 61 ans seulement, a demandé l’aide médicale à mourir. Il l’a eue il y a deux semaines et il est parti. Mon cousin Pierrot vient d’apprendre que la bosse qu’il a dans le cou est cancéreuse, son frère Réjean en a pour moins de deux ans avec un cancer des os.

Mon ami Guy a vaincu un cancer dans la bouche, voilà que ça réapparaît à la prostate. Luc Lavoie, Michel Côté, mon autre ami d’enfance, Gérald et Yves, mon lunettier, sont en chimio ou en radio. Ça ne lâche pas et, tous les jours, le cas de quelqu’un, de près ou pas trop loin, est révélé de ce qu’on ne veut surtout pas entendre.

Allumons !

Quand toute la terre s’est mise à chercher un vaccin contre le coronavirus, on a trouvé. Le cancer, non ? « Si on s’y mettait », chantait déjà Ferland en 1971, souhaitant qu’on serve des gâteaux dans les autobus, mais cinquante ans plus tard, peut-on demander à tous les chercheurs de s’y mettre, d’accentuer et d’accélérer la recherche avant qu’on y passe tous ?

On est rendu là. Le cancer, pire que les accidents d’auto, pire que les maladies cardiaques, est devenu le tueur numéro un.

Tu sais, quand tu découvres une petite tache brune sur ton coude et que la chienne te pogne...

Et patati et pas tata

Pour traverser le tunnel La Fontaine, Transport Québec vous recommande des denrées non périssables...

« Tellement poignardée dans le dos, je me sentais comme si je dirigeais le PQ ! » (Dominique Anglade)

Certains soirs, c’est Hoffman, d’autres soirs c’est man off.

Le tunnel La Fontaine, c’est le transpire en commun.

« Où » est le seul mot de la langue française dont le « u » est recouvert d’un accent grave et, pourtant, il a sa touche sur le clavier pour lui tout seul.

Attention aux snowbirds qui descendent en Floride par la route. Cette année, comptez trois heures de plus... si vous passez par Montréal.

Oui, j’ai rangé mes bâtons de golf, mais avant, je les ai lavés avec mes larmes.

Y’a pas de neige, mais j’ai décidé de sortir ma souffleuse. Je fais le ménage dans mon bureau.

À DEMAIN AUX SPORTS