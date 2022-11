Changer d’air: un boisé bien spécial à Châteauguay

Derrière le Centre multisport de Châteauguay, on ne s’attend pas à trouver un boisé avec des sentiers où l’accès est libre et gratuit. Il s’agit du Centre écologique Fernand-Seguin, nommé ainsi à la mémoire du célèbre vulgarisateur scientifique s’étant jadis fait connaître par ses émissions à Radio-Canada.

Le site fait la joie de beaucoup de monde dont plusieurs familles venues marcher, prendre l’air et tendre la main avec des graines de tournesol pour attirer mésanges ou sittelles. Surtout pour les enfants, c’est une grande source d’émerveillement.

Sentiers

Idéal avec des jeunes en bas âge, le sentier No 1 forme une boucle de deux kilomètres, en passant par la halte des pics. Un peu plus long, le sentier No 2, doté d’une passerelle de 300 mètres, prend la forme d’une boucle se rendant à la halte des mésanges où se trouvent quelques tables à pique-nique.

Ce trajet mène à un petit étang aménagé pour remplacer un marais remblayé durant les travaux de prolongement de l’autoroute 30. L’hiver venu, les deux sentiers sont aménagés pour la marche sur neige battue et pour le ski de fond.

Une ancienne érablière

Le Centre écologique Fernand-Seguin est en fait une ancienne érablière, laquelle a été acquise par la Ville de Châteauguay en 1973. On y exploitait une cabane à sucre.

Les terres en friche témoignent de l’agriculture ayant été pratiquée jusqu’au début des années 1970. Des champs bordent l’érablière.

Cette diversité d’habitats attire une centaine d’espèces d’oiseaux. En plus des mésanges et des sittelles y vivent des pics et plusieurs oiseaux de proie comme des chouettes, des éperviers ou des buses.

Un milieu naturel préservé

Le fait que le cœur du centre écologique soit constitué d’une érablière à caryers lui confère une grande valeur, ce type de forêt ayant cédé la place à l’urbanisation dans la grande région de Montréal. On y retrouve l’érable à sucre, avec des caryers ovale et cordiforme.

Ce boisé de plus en plus rare près de la ville abrite plusieurs autres essences comme le tilleul d’Amérique et le noyer cendré. Une servitude de conservation par Nature-Action Québec et la Ville de Châteauguay a fait en sorte que ce milieu naturel d’une grande richesse est aujourd’hui protégé à perpétuité.

CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN

Gestionnaire : Héritage Saint-Bernard

Héritage Saint-Bernard Frais d’entrée : gratuit

gratuit Sentiers : pédestres (5 km), ski de fond (15 km), raquette (4 km)

pédestres (5 km), ski de fond (15 km), raquette (4 km) Chiens : non autorisés

non autorisés www.heritagestbernard.qc.ca

