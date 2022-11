LALONDE, Claude



À l'hôpital Anna Laberge de Châteauguay, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Claude Lalonde, époux de Madame Thérèse Gaudette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sophie Massé-Lalonde, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le samedi 3 décembre 2022, de 11 h à 14 h. Une cérémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence à 14 h.La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Anna Laberge pour le soutien et les soins prodigués.En mémoire de Monsieur et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société Alzheimer du Québec.