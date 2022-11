LAROCQUE, Edmond "Eddy"



28 août 1939 - 1 novembre 2022C'est avec un profond chagrin que nous annonçons le décès de M. Edmond "Eddy" Larocque survenu le 1er novembre 2022 à Lévis, Québec, au cours de sa 83e année.Edmond laisse derrière lui ses fils: Steven (Gail Sumeraj), Eric (Yolene Picard) et sa conjointe Pierrette Jacques. Il manquera à ses petits-enfants: Steven (Amanda), Bryan (Melanie), Mitchell (Sandrine), Dylan (Gillan), Raphael, April (Bailey), Brandon, Heidi et à son arrière-petit-fils Parker Eddy. Il restera dans la mémoire des ses frères et soeurs: Edith, Hazel, Denis, Irene, ainsi qu'à la mère de ses enfants: Shirley Kane.Il fut précédé dans la mort par sa soeur Jackie et ses parents Edmond et Alfreda (née Young).Il était plombier de métier et monta les échelons jusqu'à devenit gérant de division chez Black & McDonald. Au début des années quatre-vingt-dix, il fonda, avec ses deux fils, la L.E.S. Mecanique, qui est aujourd'hui sous la direction de son fils et de ses petits-enfants.Ed était un jardinier hors-pair et éprouvait une grande fierté de son jardin de fruits et légumes, particulièrement de ses fleurs. Il adorait danser et montrer ses talents en toutes occasions, que ce soit lors de ses sorties le samedi soir ou chez-lui. Ed affectionnait les croisières et passer ses hivers en Floride.Une célébration de sa vie se tiendra le samedi 19 novembre 2022 à 16h au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 0B2514 457-4440La famille recevra les condoléances au même endroit à compter de 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à une oeuvre de charité de votre choix seraient appréciés.Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter le: