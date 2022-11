DEBIEN, Robert



À Terrebonne, le 5 novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Robert Debien.Il laisse dans le deuil sa fille Lyne, ses petits-enfants Myriam (Benjamin-Elie), Julien, son amie de coeur Réjane, son frère Pierre (Christiane), sa soeur Solange (André), son grand ami Elie, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNELes funérailles auront lieu le vendredi 18 novembre 2022 à 11h en l'église St-Louis-de-France située au 825, rue St-Louis à Terrebonne, suivies de l'inhumation au cimetière de Terrebonne.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.