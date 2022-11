THIBAULT BRAIS, Danielle

À Lachine, le 7 novembre 2022, est décédée à l'âge de 90 ans Danielle Thibault-Brais (feu Marcel Brais).Outre sa fille Yanina (Michel Poirier) elle laisse dans le deuil son frère Roger (Nicole Robitaille), sa soeur Claudette, ses belles-soeurs Lucie (feu Jean-Louis Thibault) et Marguerite Oram (feu Gilles Brais), ses filleuls François, Isabelle et Martin ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Elle est maintenant partie rejoindre tous ceux et celles qu'elle a aimés et qui sont partis avant elle.Femme de coeur et d'action, elle aura dédié sa vie au bien-être des gens, soit par son action bénévole (milieu de la santé et Paroisse Sainte-Françoise-Romaine) ou sa carrière d'infirmière. Graduée de l'Hôpital Saint-Joseph de Lachine en 1952, elle y travaille avant d'occuper un poste d'infirmière du bloc opératoire du Lachine General Hospital où elle deviendra infirmière-chef de ce même département. Après un passage au poste d'infirmière à la Electric Tamper and Equipments de Lachine, la deuxième moitié de sa carrière aura été consacrée à la santé communautaire, premièrement comme infirmière à l'Unité Sanitaire puis comme Chef de programme-secteur préventif du Département de Santé Communautaire. De plus, suite à son travail actif pour la création du CLSC de Lachine et de l'obtention du poste de Directrice du programme Enfance-Famille-Jeunesse, elle y terminera sa carrière en créant le programme et la clinique jeunesse encore en vigueur à ce jour.La famille recevra les condoléances le samedi 19 novembre de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 22:00 ainsi que le dimanche 20 novembre 2022 de 10:00 à 11:00 au :2125, NOTRE-DAME, LACHINEUne célébration aura lieu à la chapelle du même endroit à 11:00.Les membres de la famille immédiate tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont apporté leur aide et soutien lors des dernières semaines. Votre aide fut essentielle, merci.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.