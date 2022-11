LANIEL, André



À Montréal, le 28 octobre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé André Laniel.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain Laniel et Stéphane Laniel (Nathalie Lamarche), son petit-fils Simon Laniel, ses frères feu Gilles Laniel, feu Jacques Laniel et feu Jean-Louis Laniel, ses soeurs feu Gaétane Laniel et feu Mariette Laniel, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 novembre de 14h à 17h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, H3V 1E7Un service religieux suivra à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Montréal.