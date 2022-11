BRUNELLE, Bibiane



À Repentigny, au Centre Claude-David, est décédée le 29 octobre 2022, Mme Bibiane Brunelle, épouse de feu M. Lucien Boucher.Elle laisse dans le deuil ses filles, sa famille et ses amis.Bibiane Brunelle sera exposée le dimanche 20 novembre 2022 de 13h à 17h et de 19h à 21h au salon funéraireLes funérailles auront lieu à l'église La Purification, 445, Notre-Dame, Repentigny, le lundi 21 novembre 2022 à 13h, suivra l'inhumation au cimetière St-Thomas de Joliette.Merci à ceux et celles qui ont veillé à son bien-être au cours de ses dernières années de vie au Centre Claude-David.