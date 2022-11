LAMONTAGNE, Sylvie



De Saint-Rémi, le 7 novembre 2022, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Sylvie Lamontagne, épouse de M. Daniel Yelle.Outre son époux Daniel, elle laisse dans le deuil ses enfants Sabrina et Cédrick (Catherine), sa petite-fille Ophélie, son frère et ses soeurs Francine (Gilles), Yves et Linda (Bruno), ses beaux-frères et belles-soeurs Robin (Nathalie), Guylaine (Daniel) et Mario (Josée), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :La famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi le samedi 19 novembre dès 10h, suivi des funérailles à 11h.