LANCTÔT, Gaétan



Le 4 novembre 2022, est décédé Gaétan Lanctôt, époux de Céline Ethier.Il laisse dans le deuil sa conjointe Céline des 40 dernières années, ses enfants : Joëlle, Ariane (Jean-Philippe), Jean-Philippe (Sarah), sa soeur Danielle (Jean-Yves), ses frères Michel, François (Marcelle), Stéphane (Marie-Claude), son beau-frère Gilles (Helena), ses neveux et nièces, son associé Joe, ses loyaux employés Sylvianne, Silvio, Céline, Andrea, ses chers partenaires de golf ainsi que parents, amis et fidèles clients.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 novembre 2022 de 11h à 21h et le samedi 19 novembre 2022 de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 19 novembre à 11 heures à l'église Ste-Famille située au 560 boul. Marie-Victorin à Boucherville.Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital Charles-LeMoyne pour avoir pris grand soin de Gaétan.Vos témoignages de sympathie peuvent se faire par un don à la Société de leucémie & lymphome du Canada ou à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne.