[EN IMAGES] Retrouvailles festives avec Luke Combs

L’histoire d’amour entre Québec et Luke Combs est née cet été au Festival d’été, elle s’est solidifiée samedi soir au Centre Vidéotron. Quatre mois à peine après sa conquête des Plaines, c’est l’amphithéâtre de la capitale que l’artiste country le plus populaire de la planète a mis dans sa poche. Avec plus de 14 000 billets qui se sont vendus à la vitesse de l’éclair, nul besoin de dire qu’il était en terrain conquis.

• À lire aussi: Hausse des coûts de tournée: Lorde se vide le cœur

L’ambiance, à son comble, a commencé à se faire sentir dans le stationnement de l’amphithéâtre alors que la musique de Combs résonnait déjà à plein volume dans les voitures. Comme des centaines de mordus de country présents, plusieurs employés du Centre Vidéotron s’étaient même coiffés de chapeau de cowboy.

Ce second rendez-vous avec Québec a été aussi intense que le premier. S’il y avait des festivaliers en mode découverte au FEQ en juillet, cette fois-ci, les spectateurs, qui avaient connu au printemps la déception d’un concert reporté, étaient conquis d’avance.

Pascal Huot

«Luke, Luke, Luke»!

Une foule compacte et bruyante (il n’y avait pas le moindre siège libre) a accueilli à tout rompre l’enfant chéri du new country. Pendant l’ouverture sur Thunderstruck d’ACDC, le public s’est levé d’un bond pour ne jamais se rasseoir, mais surtout ne jamais arrêter d’hurler chacune des paroles en symbiose avec leur idole.

Rarement est-on témoin d’une connexion aussi forte d’un bout à l’autre d’un concert, sans la moindre pause. À la fin de chaque morceau, la foule scandait «Luke, Luke, Luke»!

Luke Combs a d’abord enchaîné rapidement 1,2 Many, When It Rains It Pours, Must’ve Never Met You et Cold as You, sans manquer sa tradition de caller une bière en deux secondes avant de la lancer au parterre. «Bonsoir Québec! C’est tellement bon d’être de retour», a-t-il fait savoir.

Pascal Huot

Une pluie de bière

Sans lâcher son verre rouge, Luke Combs, a continué d’arpenter la scène pour présenter sensiblement le même spectacle que sur les plaines, à quelques chansons près, chantant avec ses tripes à en rougir. Il avait rayé de son programme deux succès de son dernier album.

En formule amphithéâtre, on a pu apprécier davantage les balades, comme les magnifiques Even Though I’m Leaving, Better Together, et Joe, en version acoustique.

Pascal Huot

Entre les chansons, le chanteur de 32 ans, dont le magnétisme est phénoménal, a passé des messages d’espoir et de résilience. Évidemment, il avait gardé ses gros canons pour la fin. Les cowboys et cowgirls avaient encore de la voix pour Beautiful Crazy,et Hurricane. Après avoir été bruyamment quémandé pour un dernier tour de piste, Luke Combs est revenu offrir The Kind of Love We Make.

Avez-vous déjà vécu une pluie de bière? Les spectateurs du Centre Vidéotron ont vécu l'expérience lors de l'ultime hit de la soirée, Beer Never Broke My Heart, alors que les spectateurs se sont mis à lancer leur bière dans les airs, même ceux du haut des gradins. Du jamais vu!

Combs a démontré une fois de plus que le new country a sa place plus que jamais dans nos salles et festivals. Il nous a rassuré. «Je reviendrai», nous a-t-il promis.

Pascal Huot

Deux vedettes en premières parties

Ce ne sont pas tous les spectateurs qui s’étaient déplacés en avance pour accueillir Chayce Beckham, gagnant de la 19e saison de la téléréalité American Idol, venu présenter les pièces de son dernier EP lancé au printemps. Déjà populaire dans la planète country, le jeune homme a plus ou moins réussi à faire lever la foule.

Pascal Huot

Riley Green, qui comme ses comparses jouit lui aussi d’un succès relativement récent, est débarqué avec une proposition plus énergique que celle de son prédécesseur. Avec sa voix nasillarde taillée pour le country, le chanteur originaire de l’Alabama, qui a connu son premier succès en 2018 grâce à There Was This Girl, n’a eu aucune difficulté à chauffer les planches avec ses jams empruntés au rock.

Pascal Huot

Luke Combs sera en spectacle le 18 novembre au Centre Bell.